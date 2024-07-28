Kız kardeşler kaza kurbanı

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu iki kız kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız kardeşler kaza kurbanı

'de A.K'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 35. kilometresinde ana yola çıkan G.P. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Sağlık ekipleri, otomobildeki kız kardeşler N.G. ve N.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kız kardeşler kaza kurbanı - 1

Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, istasyondan ana yola çıkan kamyona bir süre sonra otomobilin çarpması yer alıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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