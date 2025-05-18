Kız kardeşleriyle arkadaşlık iddiası: Bursa'da kanlı infaz

Berber çırağı Ali Elhalifa’yı çalıştığı iş yerinde tabancayla vurarak öldüren Oluk kardeşler, cinayeti kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için işlediklerini iddia etti.

Kız kardeşleriyle arkadaşlık iddiası: Bursa'da kanlı infaz

'da berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Ali Elhalifa, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Elhalifa kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kız kardeşleriyle arkadaşlık iddiası: Bursa'da kanlı infaz - 1 Gözaltına alınan Oluk kardeşler

KIZ KARDEŞLERİYLE ARKADAŞLIK İDDİASI

Olayın ardından Recep, Kamuran ve Hasan Oluk kardeşler, polis merkezine giderek teslim oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen üç kardeş ifadelerinde, Ali Elhalifa’nın kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığını, ailelerinin görüşmelerini istemediklerini, bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu iddia etti.

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