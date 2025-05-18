Kız kardeşleriyle arkadaşlık iddiası: Bursa'da kanlı infaz

KIZ KARDEŞLERİYLE ARKADAŞLIK İDDİASI



Olayın ardından Recep, Kamuran ve Hasan Oluk kardeşler, polis merkezine giderek teslim oldu.



Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen üç kardeş ifadelerinde, Ali Elhalifa’nın kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığını, ailelerinin görüşmelerini istemediklerini, bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu iddia etti.