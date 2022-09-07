Kız Kulesi'nin altı aşınmış: Olası bir depremde yıkılırdı

Geçen yıl restorasyona alınan tarihi yapının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri mevcut tartışmalarının yanında "Kız Kulesi yıkıldı mı?" sorusunu beraberinde getirmişti.



Tartışma ile ilgili bakanlık bir açıklama yapmış, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği, kulenin külah kısmının özgün malzemeye uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.

Restorasyon bittikten sonraki hali

2500 yıllık tarihe sahip Kız Kulesi 1940'lı yıllarda meydana gelen yangın sonrası restore edilmiş, kulenin külah kısmı betonarme olarak yapılmıştı.

Uzmanlar betonarme yapının tarihi yapıya zarar verdiği ve depreme dayanıklı olmadığı konusunda görüş bildirmişti.

İŞTE KIZ KULESİ'NDEN YENİ AYRINTILAR

Bakanlık yayımladığı Kız Kulesi restorasyon raporunda yeni ayrıntılara da yer verdi.

KUBBE AHŞAPTAN

DİREK ÇELİKTEN

1940 yılındaki restorasyon sırasında beton kullanılan bölümler değiştirilecek. Bunun yerine 1800'lü yıllardaki görüntüsüne benzer şekilde kubbe ahşaptan yapılacak. Ayrıca Kule'nin bayrak direği çelik bir direk ile değiştirilecek.



Kulenin, kuruluğu olduğu adanın deniz altındaki bölümünü incelendi.

AKINTILAR AŞINDIRDI



Dalgaların ve dip akıntısı nedeniyle daha önce yapılan dolguların aşıntığı tespit edildi. Kayalarla dolgu yapılıp güçlendirilmesi beklenen yapı görevini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.



1944 yılında kullanılan beton ve çimento, içeriğindeki tuzlar ve diğer kimyasallar nedeniyle yapının zamanla aşındığı tespit edildi.



Ayrıca, kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı, aynı zamanda içeriğinde deniz kabuklarına rastlanan deniz kumunun kullanıldığı kullanıldığı tespit edildi.

''OLASI BİR DEPREMDE ZARAR GÖRÜRDÜ''



Bakanlık tarafından yayımlanan raporda, sunulan bilgiler ışığında ''Oluşabilecek büyük bir depremde, İstanbul’un göz bebeği olan Kız Kulesinin bütünüyle zarar göreceği anlaşılmıştır'' denildi.



Temiz su, elektrik hatlarında da yenilemeye gidilecek kuleye kanalizasyon erişimi sağlanacak.



Bakanlık, zaman zaman düşen yıldırımların direğe zarar vererek çatlaklar oluşturduğunu tespit ettiği yapıya paratoner takılacağını da açıkladı

''İstanbul’un en önemli simgelerinden olan bu güzide anıt eserde paratoner bulunmadığı ve zaman zaman düşen yıldırımların direğe zarar vererek ciddi çatlaklar oluşturduğu çalışmalarımızda görülmüştür. Bu durum için tüm önlemler alınacaktır ''



Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının ilk aylarında bitmesi ve bahar aylarında da ziyarete açılması bekleniyor.