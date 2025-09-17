Kız meselesi cinayetle bitti: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonunun marketinde mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan ile iş yerine gelen ve kız meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen Yiğit T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan Yiğit T., tabancayla Toprak Yiğitdoğan’a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Toprak Yiğitdoğan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Yiğit T. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.