Kız meselesi nedeniyle sırtından bıçakladı
Bursa'da Vedat K., sokak karşılaştığı Vedat K.'yı çıkan tartışmada sırtından bıçakladı.
Bursa'mom İnegöl ilçesinde, sokakta karşılaşan Kadir A. ile Vedat K., iddiaya göre, kız meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Vedat K., elindeki bıçakla Kadir A.'yı sırtından bıçaklayıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadir A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Vedat K. kaçtıktan 1 saat sonra Sinanbey Mahallesi'nde yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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