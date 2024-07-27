Kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldürdü: Tutuklandı

Elazığ'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Harun Aydemir’i pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Can Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldürdü: Tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi’nde bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan Arif Can Yıldırım ile Harun Aydemir (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Arif Can Yıldırım’ın pompalı tüfekle ateş ettiği Aydemir ağır yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Harun Aydemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde sağlık personelinin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aydemir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, yaşanan arbede sırasında yaralanan Arif Can Yıldırım ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayda kullanılan pompalı tüfek de polisin çalışmasıyla ele geçirildi. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

2024 YKS tercihleri: Uzmanlardan tavsiyeler

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi: Sürücü yaralandı

Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi: Sürücü yaralandı

Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

Bartın'da otomobil ırmağa uçtu: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Bartın'da otomobil ırmağa uçtu: Sürücüyü itfaiye kurtardı

Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’de seyir halindeki tır alev alev yandı

Nevşehir’de seyir halindeki tır alev alev yandı

Esenyurt'ta asker konvoyu yapan grup yakalandı: 18 bin lira idari para cezası

Esenyurt'ta asker konvoyu yapan grup yakalandı: 18 bin lira idari para cezası

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...