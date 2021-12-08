'Kız öğrenci yurduna erkek girdi' iddiasına adli işlem

Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu’na önceki gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü.

ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI



Öğrenciler, yurtta, 'güvenlik zafiyeti' olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı.

POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.



ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı.



Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“06.12.2021 Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna, engelli down sendromlu bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, öğrencilerimizin ve ailelerinin konu ile ilgili müsterih olmaları gerektiği bilgisi kamuoyuna saygı ile arz olunur.''