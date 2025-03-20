Kız öğrenci yurdunda akılalmaz olay: Takip etti, yurda girip tek tek odalarda aradı

İstanbul’da 57 yaşındaki M.K., “Mutfak görevlisim.” diyerek kız öğrenci yurduna girdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar’daki kız öğrenci yurdunda meydana geldi.



ODALARI TEK TEK DOLAŞTI



İddiaya göre, kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaştı.



M.K., bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girdi.