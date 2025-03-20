Kız öğrenci yurdunda akılalmaz olay: Takip etti, yurda girip tek tek odalarda aradı
Avcılar’da M.K. isimli kişi, kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtıp kız öğreci yurduna girdi. M.K. daha önce takip ettiği bir öğrenciyi oda oda gezip aradı.57 yaşındaki adam, güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.
İstanbul’da 57 yaşındaki M.K., “Mutfak görevlisim.” diyerek kız öğrenci yurduna girdi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar’daki kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
ODALARI TEK TEK DOLAŞTI
İddiaya göre, kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaştı.
M.K., bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girdi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.’yi yakaladı.
Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.
Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.’nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
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