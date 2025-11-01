Kız öğrenci yurdunda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Avcılar Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda L.D.(23), ile R.İ.(23) arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada R.İ bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yurdun güvenlik görevlileri tarafından yakalanan L.D, polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan L.D, ifadesinde, oda arkadaşı R.İ., ile uyum sorunu nedeniyle tartıştığını belirtti.