Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Asansör düştü: Bir öğrenci yaralı

İkinci kattan düşen asansörde bulunan bir kız öğrenci ise yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.