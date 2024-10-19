Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Asansör düştü: Bir öğrenci yaralı

Bartın'da kız öğrenci yurdunda bulunan asansör düştü. Asansörde bulunan bir kız öğrenci yaralandı.

Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Asansör düştü: Bir öğrenci yaralı

'ın Ağdacı köyünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız yurdunda hareket halindeki asansör, zemin kata çakıldı.

İkinci kattan düşen asansörde bulunan bir kız öğrenci ise yaralandı.

Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Asansör düştü: Bir öğrenci yaralı - 1

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı , Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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