Kız öğrenci yurdunda taciz: Dört şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda bir ranzanın altına sosyal medya hesabını yazan O.D, aynı yurtta kalan kız öğrenciye mesaj atan H.Ü. Muğla'da, yurtta alkol aldıkları belirlenen S.A. ve M.R. ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtları'nda görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı duyurulmuştu.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cevizlibağ'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndan çok tartışılacak görüntüler sosyal medyaya yayıldı.



Öğrenciler yaptıkları paylaşımlarda yazın tadilat için yurda giren işçilerin kilitlerini kırdığını, özel eşyalarını karıştırdığını belirtti.



Görüntülere göre, öğrencilerin kapı ve dolap kilitleri kırıldı. Kız öğrencilerin iç çamaşırları çekmecelerden çıkarıldı, hatta içlerine yazılar yazıldı.



Paylaşılan fotoğraflar arasında bazı tacizcilerin öğrencilerin yataklarının altına yazdıkları mesajlar ve sosyal medya hesapları yer aldı.



Bazı odaların duvarlarına ise uygunsuz resimler çizildi. Öğrenciler çalınan eşyaları olduğunu da söyledi.