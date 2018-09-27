Konya'nın Ereğli ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yurdun yemekhane ve idari bina olarak kullanılan ek binasının çatısında tadilat esnasında yangın çıktı.
Konya İtfaiyesi ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.
İhbarın ardından öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi. Bu sırada korku nedeniyle fenalaşan 2 öğrenciye, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kız öğrenci yurdunun yemekhanesinin çatısında yangın çıktı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan kız öğrencinin yurdunun çatısında çıkan yangında çok sayıda öğrenci dumandan etkilendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.