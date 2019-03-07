Sağlık meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü. (17) arasında sosyal medya hesapları üzerinden tartışma çıktı. Bunun üzerine Ü.N.Ü., Ç.A. ile yüzyüze görüşmek istediğini söyledi.
Yüreğir Devlet Hastanesi acil servisinde buluşan kızların tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.
Ç.A. üzerindeki neşter ile Ü.N.Ü.'yü çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde kalan kıza ilk müdahale acil serviste yapıldı.
Olay yerinden kaçan Ç.A. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Yaşı küçük olan Ç.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kız öğrencilerin neşterli 'sosyal medya' kavgası: 1 yaralı
DHATürkiye
Adana'da, hastanede staj gören bir sağlık meslek lisesi öğrencisi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı kişiyi acil serviste neşterle yaraladı.
Sağlık meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrenciler Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü. (17) arasında sosyal medya hesapları üzerinden tartışma çıktı. Bunun üzerine Ü.N.Ü., Ç.A. ile yüzyüze görüşmek istediğini söyledi.