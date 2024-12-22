Kız öğrencilerini taciz eden antrenöre 27 ay hapis cezası

Elazığ’da geçtiğimiz aylarda bir spor kulübündeki 4 kız öğrencinin, hentbol antrenörü ve öğretmen İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmasının ardından şahıs gözaltına alındı.



Mahkemeye çıkarılan İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karar duruşmasının görüldüğü Elazığ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet karşısına çıkan sanığa, 3 ayrı öğrenciye cinsel istismar suçundan beraat, cinsel taciz suçundan ise toplamda 27 ay hapis cezası verildi.



Mahkeme heyetinin son sözleri üzerine İ.B., “Vicdanım çok rahat, benimde kızım vardır. Ben şimdiye kadar hiçbir öğrencime veya sporcuma cinsel veya fiziksel bir davranışta bulunmadım. Mesleğime geri dönmem durumunda hepsi benim evlatlarım olmaya devam edecektir. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.