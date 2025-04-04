Kız öğrencisine müstehcen şarkı söyleten öğretmene soruşturma
Şırnak'ta öğrencisine 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Kentteki bir lisede müzik öğretmeni R.T.Ç., kız öğrencisine sınıfta sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleterek sosyal medyadan paylaştı.
Paylaşım kısa sürede tepki çekti. R.T.Ç. sosyal medya hesabını kapatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.
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