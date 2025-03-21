Kız yurduna girip, oda oda gezdi: Öğrencilerden protesto
İstanbul’da çok sayıda suç kaydı olan bir kişi, Avcılar’da bir öğrenciyi takip edip, “Mutfak görevlisiyim.” diyerek öğrenci yurduna girdi. Oda oda dolaşıp, takip ettiği öğrenciyi arayan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi. Yaşanan olay yurtta kalan öğrenciler tarafından protesto edildi.
İstanbul Avcılar’da kız yurdunda yaşanan olay, öğrenciler tarafından protesto edildi.
Olay, dün saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi.
İddiaya göre, kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencilerin bulunduğu dört odaya girdi.
Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.’yi yakaladı.
Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü.
Şüphelinin kız öğrencilerin odalarından bir cüzdan ve bir miktar para çaldığı belirlendi.
Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şüpheli M.K.’nin kasten yaralama ve tehdit, uyuşturucu gibi suçlardan poliste 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
ÖĞRENCİLER YURT YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİ
Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından öğrenciler, dün akşam saatlerinde yurdun önünde yönetimi protesto etti.
Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kalabalık, uzun süre yurdun önünde sloganlar atarken ellerinde, “Güvenlik uykuda öğrenciler tehlikede.” yazılı döviz taşıdığı görüldü.
Öğrenciler daha sonra polisinde uyarılarıyla yurtlarına döndü.
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