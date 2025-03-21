Kız yurduna girip, oda oda gezdi: Öğrencilerden protesto

Kız öğrenci yurdunda akılalmaz olay: Takip etti, yurda girip tek tek odalarda aradı Haberi Görüntüle

İstanbul Avcılar’da kız yurdunda yaşanan olay, öğrenciler tarafından protesto edildi.



Olay, dün saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi.



İddiaya göre, kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencilerin bulunduğu dört odaya girdi.



Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.’yi yakaladı.



Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Olayın yaşandığı Avcılar'daki öğrenci yurdu

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR



Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü.



Şüphelinin kız öğrencilerin odalarından bir cüzdan ve bir miktar para çaldığı belirlendi.



Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şüpheli M.K.’nin kasten yaralama ve tehdit, uyuşturucu gibi suçlardan poliste 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Öğrenciler protesto gösterisi düzenledi