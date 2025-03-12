Kız yurdunda yangın paniği: Yağmurlama sistemi alevleri durdurdu

Serdivan ilçesinde bulunan Ayşe Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdu'nda elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Bir odadan alevler yükselirken yurtta kalan öğrenciler kendilerini dışarı attı. Yangın başladığı anda yağmurlama sistemi devreye girdi, alevlerin büyümesini engellendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.



Odasında yangın çıkan İlknur isimli kız öğrenci, "Odada saç kurutma makinesini kullanıyordum. Bir anda yatağımın alt kısmında kıvılcım gördüm. Sonra koşarak durumu güvenliğe bildirdim. Yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştılar" dedi.