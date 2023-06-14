Kızamık vakalarında korkutan artış: İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti

"KIZAMIK SALGINININ EN ÖNEMLİ NEDENİ AŞI KARŞITLIĞI"



Kızamık salgınının en önemli nedeninin aşı karşıtlığı olduğunu belirten Çokuğraş, şöyle devam etti:



"Pandemiden sonra özellikle aşı karşıtlığında bir artış söz konusu. Öte taraftan yurt dışından çok sayıda kontrolsüz insan ülkemize girdi. Ne yapıp edip çocuklarımızı yüzde 100 ya da ona yakın bir oranda aşılamamız gerekiyor."



Çokuğraş, "Anne babaların çocukları için aşı hakkında karar verdikleri ve bu kararlarla ilgili farklı yaklaşımlar ele alınmalı mı?" sorusuna da yanıt verdi. Pek çok ülkede aşısını yaptırmayan çocukların toplum içerisinde ya da kamusal alanlarda kabul edilmediklerini söyleyen Çokuğraş, "Bizim ülkemiz için bence birtakım yasal düzenlemeler gerekli. Çünkü o çocuk sadece anne babanın çocuğu değil, toplumun çocuğu her şeyden önce." diyerek sözlerini noktaladı.