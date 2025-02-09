Kızartma makinesi alev aldı

İstasyon Caddesi'ndeki kafenin mutfağında kapatılmayan kızartma makinesindeki yağ alev aldı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın mutfakta hasara neden oldu.



Yangında dumandan etkilenen iki kişiyi sağlık ekibi hastaneye götürdü.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.