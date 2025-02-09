Kızartma makinesi alev aldı
Burdur'daki bir kafede çalışır halde bırakılan kızartma makinesindeki yangın çıktı. Alevler paniğe neden olurken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstasyon Caddesi'ndeki kafenin mutfağında kapatılmayan kızartma makinesindeki yağ alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın mutfakta hasara neden oldu.
Yangında dumandan etkilenen iki kişiyi sağlık ekibi hastaneye götürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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