Bursa'da merkez Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan İhsan Dikmen İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Z.A. (9), bahçede beden eğitimi dersi yapılırken sınıfa girdi.



Arkadaşlarının kendisine kötü davrandığını düşünen Z.A., çantasında bulunan sıvı yapıştırıcıdan arkadaşlarının suluklarına damlattı.



Dersi biten ve sınıfa girerek suluklarından su içen öğrenciler yapıştırıcıdan etkilendi. Rahatsızlanan 25 öğrenci, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, söz konusu öğrencilerin velileri durumu öğrenmelerinin ardından hastaneye gitti.



"BİRKAÇ SAAT SONRA TABURCU EDİLECEKLER"



İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Efrail Atıcı, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiğini söyledi.



Atıcı, "Ciddi bir durum söz konusu değil, sadece etkilenme var. Etkilenen çocuklarla arkadaşlar ilgilendiler. Şu anda orta düzeyde bile kötü olacak bir durum yok. Tedbir amaçlı arkadaşlar, çocukları hastanelere iletmişler" dedi.



Gıda zehirlenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Atıcı, ilk tespitlere göre herhangi bir sorunun görünmediğini, öğrencilerin muhtemelen birkaç saat gözlemlendikten sonra taburcu edileceğini ifade etti.