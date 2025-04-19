Kızı beşik kertmesi yapılmak istendi, 55 milyon liralık malından oldu

A.K. ile 2019 yılının sonunda internetten tanıştıklarını ve 2023 yılının sonunda ayrıldıklarını söyleyen Kovan, "Ayrıldıktan sonra mal varlığımı elimden aldı. Ayrılma sebebimiz benim 1 yaşında kızımı beşik kertiği yapmak istemelerine tepkisiz kalması ve bunu kabul etmesi. Ve benim bu konuda duyarsız kalmamı istemesi. Kendisi Mardin Derikkayacık köyünde yaşıyor. Kendi gelinleri yengeleri oluyor. Kızımı beşik kertiği yaptığını söyledi bana. Ben de bu durumu ona anlattığımda ağzımı kapatmamı söyledi. Beni susturmaya çalıştı. Ben kızımı oradan alıp kaçtım." dedi.

"ARSAMI SATTIRDI"

A.K.'yi tanımadan önce de Bodrum Mumcular'da restoranı ve daireleri olduğunu iddia eden Kovan, "Bizim şu anda hukuksal sürecimiz de devam etmekte. Manevi tazminat davasını da kazandım. Benim hayatımda hiç yok zaten benim restoranım, dairem ve daha önce edindiğim gayrimenkullerim vardı. Milas'ta bir arsam vardı. Dedemden kalan vardı. Denizli'den gelen mal varlığım vardı. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra benden dolandırdığı mallar benim dairem, Miras Beyciler'de imarlı arsam ve villam. Ben dairemi 2017 yılında peşin parayla satın aldım. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra bana restoranımı önce kapattırdı. 'Bizim kültürümüzde kadınlar çalışmaz, evde oturur' dediği için restoranımı kapattık. Ardından bana ÇKS'den kredi çekeceğini, Bodrum'da malı olmadığı için kendisine kredi vermediğini söyledi. Ben de ona emanet dairemi verdi. Sonrasında bana dairemi geri vermedi. Bir süre sonra bana 'Mardin'e gidiyoruz geliyoruz, onca yolu çekiyoruz' diyerek bana arsamı sattırdı. Arsamı sattığım gün hesabına 4 milyon lira para girdi. Ben arsamın parasını onun hesabına yatırdım. Araba alması için. Bu şahıs da lüks bir araç aldı." diye konuştu.

"ORADA 3,5 YIL KALDIM"

Sevgilisinin anne ve babasına bakmak için Mardin'e gittiğini öne süren Kovan, "Kendi Bodrum'daki rahatımı bıraktım. Oradaki gibi giyindim. Oradaki kültüre ayak uydurdum. Ben yapmam gereken her şeyi yaptım. Vicdan olarak yaptım. Onlara baktım. Çünkü çok onlar çok yaşlılardı. Orada 3,5 yıl kaldım. 4 haneli bir köyde yaşadım. Ve bu şahsın bütün aile de benim evime gelip gidiyordu." dedi.

"MAHKEME MALLARA TEDBİR KOYDU"

Kardeşini kaybettiği süre zarfında çok zor günler yaşadığını söyleyen Duran, "Üçüncü şahıslar bunu aradığında neden böyle bir şey yaptığı sorduğunda kucağında çocukla bana geri dönecek. Ben o yüzden onun mallarını aldım. Yani tamamen hırsından aldı. Ayrıca villamı da ayrıldıktan sonra vekaletle geçirdi. Bu vekaleti de ben ona 2021 yılında karaciğer rahatsızlığından kaybettiğim kardeşimin nakiliyle ilgili olan gerekli olan bir para vardı. Onun için bu vekaleti ona vermiştim. O zaman da pandemi dönemiydi. Ben sonra bu vekaleti unuttum. Çok zor bir dönem yaşadık. Gencecik kardeşimi kaybettik. Bu beyefendi hiç unutmayıp ondan ayrıldıktan sonra da aynı ay içerisinde 2-3 gün aralıklarla verdiğim vekaletle villamı dayısının ismine geçirmiştir. Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen. Mahkeme mallara tedbir koydu." dedi.

"ORADAN KAÇTIĞIM İÇİN BUNU YAPTI"

A.K.'nin çevresini aramaya devam ettiğini iddia eden Kovan, "Benim üzerime baskı kurmaya benim çevremi aramaya devam ediyor. Şu anda uzaklaştırma kararı var. Ben ona ne zaman iyi niyetimi söylesem kızımla ilgili aynı tavrı sergiledi." dedi.

Toplamda yaklaşık 55 milyon liralık mal varlığını kaybettiğini öne süren Kovan, "Bu ülkede adalet var. Adalete güveniyorum. Ben kızımı alıp oradan alıp kaçtığım için bunu yaptı. Benim mücadelem devam edecek. Benim bu mallarımın belgeleri var, kimse bu devleti yanıltamaz." diye konuştu.