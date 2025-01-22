Kızı ve torununun kimlik tespiti için DNA örneği verdi: "Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi"

Sema Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren kızı Feray Kanbolat ve torunu Oya Kanbolat'ın kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi.



Sema Şahin, kızı ve torununun hayatını kaybettiği yangından televizyondan haberdar olduğunu söyleyerek, "Ben anne olarak 2 canımı kaybettim, ben zaten öldüm." dedi.



Sorumlulardan hesap sorulmasını isteyen Şahin, "Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi." ifadelerini kullandı.