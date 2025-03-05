Kızıl geyiğin feci sonu
Afyonkarahisar'da köpeklerden korkup tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inerken 3 metreden düşüp telef oldu.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde dün öğle saatlerinde bölgede doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada iddiaya göre köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı.
Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre çatıda kalan kızıl geyik, aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü.
Zemine çarpan geyik yerde hareketsiz kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi.
Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.
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