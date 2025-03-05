imsakiye

Kızıl geyiğin feci sonu

Afyonkarahisar'da köpeklerden korkup tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inerken 3 metreden düşüp telef oldu.

Kızıl geyiğin feci sonu

'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde dün öğle saatlerinde bölgede doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada iddiaya göre köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı.

Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre çatıda kalan kızıl , aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü.

Kızıl geyiğin feci sonu - 1 Kızıl geyiğin çatıya çıktığı anlar, belde sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zemine çarpan yerde hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi.

Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...