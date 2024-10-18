Kızıl geyik köye indi

Burdur'da Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri, Salda köyünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kızıl geyik köye indi

"Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında 'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden biri, Salda köyü içerisinde görüldü.

Muhtar Osman İlhan, görüntülerini çektiği geyiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızıl bir süre sonra gözden kayboldu.

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