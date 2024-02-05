"Kızıl Goncalar" dizisine yeni oyuncu: Ertuğrul karakterini canlandıracak olan Batuhan Gelener kimdir?

Kızıl Goncalar dizisine yeni bir isim katıldı. Batuhan Gelener, doktor Levend’in (Özcan Deniz) eski hastası Ertuğrul rolüyle 5. bölümde diziye dahil oluyor. Genç yıldız daha önce GAİN’de yayınlanan “Duran” adlı dijital dizinin yanı sıra “Mahkum” ve “Kuruluş Osman” dizilerinde seyirci karşısına çıkmıştı.

BATUHAN GELENER KİMDİR?

Dansçı, model, oyuncu, şarkıcı, söz yazarı, Youtuber Batuhan Gelenler, 1999 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu. Tiyatro le ilgilenen ve sahnelere çıkan Batuhan Gelenler, Anne Yahut Evde Kimse Yoktur adlı bir tiyatro oyununda oynamıştır.



Yüzmeyi ve dans etmeyi çok seven Batuhan Gelenler aynı zamanda profesyonel dansçıdır. İlk teklisi Gerçeklik’in söz ve müziği kendisine aittir. Batuhan Gelenler, Youtube platformunun sevilen özgün sanatçılarından biridir. Aynı zamanda şarkıcı ve söz ve müzik yazarıdır.

Batuhan Gelenler, ilk ekran deneyimini 2018 yılında Vatanım Sensin dizisi ile yaşamıştı, aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde oynadı. 2020 yılında Kimsesizler dizisi kadrosunda yer aldı.