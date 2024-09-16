Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi

Kızıl Goncalar'da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği dizinin 30 Eylül’de yayınlanacak birinci bölümü içinde zaman atlaması yaşanacak.

Yine gelen ilk haberlere göre ödüllü oyuncu Tolga Tekin’in bomba gibi giriş yaptığı diziden iki oyuncu ayrılacak. Ekibe bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem’e (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaş gelecek. Karakterin adı ve rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.