Ankara’nın en hareketli noktalarından Kızılay Meydanı’nda bulunan Kızılay AVM’nin tahliyesine karar verildi.



Konuyla ilgili olarak Kızılay’dan açıklama yapıldı.



Açıklamada, Hilal-i Ahmer Derneği’nin, İstanbul’un işgali sonrasında Ankara’ya taşınmasının ardından genel merkez olarak kullandığı binanın ömrünü tamamlamasıyla, 2010 yılında yapılan ihale ile “KARSAKLAR” adlı firma tarafından yap-işlet-devret modeliyle kiralandığı hatırlatıldı.



Kiralayan firmanın bir süre sonra yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle Kızılay Hukuk Müşavirliği tarafından yargı sürecinin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, kiracı firmanın iflasıyla birlikte, taşınmazdan tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.



“Kızılay’ın maliki olduğu taşınmaz tahliyenin gerçekleşmesi akabinde yeniden Kızılay yönetimine geçmiş olup ilgili mevzuatlar doğrultusunda iflasına karar verilen firma ile kiracılık ilişkisinin sonlanması sonrasında alt kiracıların sözleşmeleri de ana sözleşmenin sona ermesi ile birlikte hükümsüz hale gelerek sona ermiştir.” denilen açılamada şu ifadelere yer verildi:



“Kızılay yönetiminin ilgili taşınmazı devralmasından sonra yapılan ilk incelemede, özellikle yemek katında uzun süredir bakım çalışması yapılmadığı ve ‘acil’ tadilata ihtiyacı olduğu görülmüştür. Buradan hizmet alan vatandaşlarımız başta olmak üzere çalışanların ve ziyaretçilerin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yemek katındaki eski kiracıların karşı duruşlarına rağmen bu konuda herhangi esnekliğe asla izin verilmeyecektir.”



Ayrıca açıklamada, Kızılay gayrimenkul yönetiminin günümüz koşullarında yeni bir norm oluşturmak için AVM’de faaliyet gösteren tüm alt kiracılarla görüşmeler yürüttüğü ve birçok kiracıyla da yasal düzenlemeler doğrultusunda yeni sözleşmelerin imzalandığı bildirildi.



Yine aynı açıklamada, bazı alt kiracıların “Kızılay adı ve taşıdığı değerleri” kullanarak Kızılay’ın aleyhinde haksız gerekçelerle algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.