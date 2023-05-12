Kızılay Başkanı Kınık'ın istifa ettiği belirtiliyor

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6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'ın istifa ettiği belirtiliyor.



Sabah gazetesi Kınık'ın istifa ettiğini haberleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluşmasında Kızılay'ın depremde çadır satmasına ilişkin ""Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir." ifadesini kullanmıştı.