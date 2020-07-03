Kızılay Başkanı uyardı: Dumanı solumayın

Kızılay Başkanı Kınık, "Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor" uyarısı yaptı.

ntv.com.tr 03.07.2020 - 12:49 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 13:02

Kızılay Başkanı uyardı: Dumanı solumayın

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Sakarya'daki patlamanın ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan uyarı geldi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kınık şunları kaydetti:

"Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz."

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