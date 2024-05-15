Kızılay kurban vekalet ücreti açıklandı

Türk Kızılay'ının vekaletle kurban kesim ücretleri netleşti. Yurt dışı hisse 4 bin 300 lira, yurt içi ve Gazze içinse 11 bin 750 lira olarak belirlendi. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz 21 ülkede kesim ve dağıtım yapacaklarını söyledi.

Kızılay kurban vekalet ücreti açıklandı

Türk Kızılay'ı vekaletle kurban kesim fiyatları açıklandı. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ile birlikte 21 ülkede kesim ve dağıtım yapacaklarını söyledi. 

Bu sene 128 bin hisseye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bu 128 bin hissenin 28 bin tanesini yurt içinde kesmiş olacağız, 100 bin tanesini ise yurt dışı operasyonlarımız için ayrılmış durumda. Bu sene 3 milyon 800 bin kişiye ulaşmayı düşünüyoruz." dedi. 

Yılmaz, deprem bölgesiyle birlikte Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine de kavurma konserveleri ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, "Gazze'ye ulaşımda dönem dönem aksamalar oluyor. 7 gündür maalesef girişler kapalı ama bir şekilde o kapı açılacak. Türk halkının kurban paylarını bu sefer konserve şeklinde de gemilerimizle yine Filistin'deki Gazze'deki halklara ulaştıracağız." diye konuştu. 

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