Kızılay metrosunda bıçaklı saldırgan paniği
25.11.2026 12:12
Güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği şüpheli polise teslim edildi.
Ankara'da metro istasyonunda bir kişi tartıştığı güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Saldırgan, etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.
Ankara'da metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda meydana geldi.
Metro istasyonunda bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri, kendilerine bıçak çeken kişiyi yere yatırıp etkisiz hale getirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Elindeki bıçak alınan kişi gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde elinde bıçak olan kişinin yere yatırılıp etkisiz hale getirildiği görüldü.