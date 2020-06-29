Kızılay'a cami yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay'a cami projesi için protokol imzaladı.



Cami, Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine inşa edilecek.

4 BİN METREKARE ALANA, 1500 KİŞİ KAPASİTELİ



Projesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alana yapılacak caminin 1500 kişi kapasitesi olacak.



Protokole göre alanın zemin altı üç katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edilecek.

Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak dolmuş esnafı, Güvenpark'tan yolcu alabilecek.

PARKA 241 YENİ AĞAÇ

Bu sayede Güvenpark'taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2 bin metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç dikilecek.

2021 SONUNA KADAR İBADETE AÇILACAK



Caminin 18 ay içinde tamamlanıp 2021 yılı sonuna kadar ibadete açılması planlanıyor.