Kızılay'dan Ukrayna'ya yardım

Kızılay Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.

Haberler - NTV Haber 25.02.2022 - 11:10 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 11:12

Kızılay'dan Ukrayna'ya yardım
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'da Donbas bölgesiyle başladığı ilerleyişini sürdürüyor. Rus tanklarının başkent Kiev'e doğru ilerlediği belirtiliyor.

Saldırı nedeniyle Ukrayna halkı da zor durumda. Ukraynalı yetkililer, insani yardım çağrısında bulundu.

Bu çağrıya 'den yanıt geldi. 'ın yardım konvoyunun bugün yola çıkacağı bildirildi. 

Ukrayna'ya gönderilecek 3 yardım TIR'ında 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeler bulunacak.

Hava saldırılarından korunmak isteyen çok sayıda Ukraynalı geceyi metroda geçirdi. Hava saldırılarından korunmak isteyen çok sayıda Ukraynalı geceyi metroda geçirdi.

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