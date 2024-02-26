Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu değişikliği: "Abdullah" karakterine Ahmet Mümtaz Taylan hayat verecek

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenildi.

Oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklandı.

Resmi açıkalamda dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırağı belirtildi.