Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu değişikliği: "Abdullah" karakterine Ahmet Mümtaz Taylan hayat verecek

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.
İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenildi.
Oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklandı.
Resmi açıkalamda dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırağı belirtildi.
Kamuoyunun Dikkatine,— Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) February 26, 2024
Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.
Show TV olarak… pic.twitter.com/2fkruuAGks
AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?
Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.
Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1989 yılında mezun olan ünlü oyuncu Hayat Şarkısı, Leyla ile Mecnun, Bir Zamanlar Anadolu'da, gibi yapımlarla adından söz ettirdi.
Güncel olarak NTV'de, yayınlanan "Empati" programının sunculuğunu üstleniyor.
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