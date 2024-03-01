Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ı (Apo) Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol karakterlerinden biri olan Abdullah Ünal'ı canlandıran isimde değişikliğe gidildi. Dizinin 53. bölümünden itibaren Apo karakterine deneyimli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan verecek.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?



Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.



Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1989 yılında mezun olan ünlü oyuncu Hayat Şarkısı, Leyla ile Mecnun, Bir Zamanlar Anadolu'da, gibi yapımlarla adından söz ettirdi.



1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Taylan aynı zamanda bir süredir NTV'de, yayınlanan "Empati" programının sunculuğunu üstleniyor.