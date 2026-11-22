Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, PTT AŞ tarafından KIZILELMA için hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfına ilişkin bilgi verdi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA'nın 29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte dünya havacılık muharebesi tarihinde ilke imza attığını anımsatan Uraloğlu, KIZILELMA'nın ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurduğunu, böylece görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu hava hedefini vuran ilk İnsansız Savaş Uçağı olduğunu belirtti.

"KIZILELMA'NIN TARİHİ BAŞARISINI ANMA PULUYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEĞİZ"

KIZILELMA'nın havacılık tarihine geçen başarısını birinci yıl dönümünde anma puluyla yaşatacaklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"KIZILELMA'nın bu tarihi başarısını anma puluyla ölümsüzleştireceğiz. 'Türkiye 'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı KIZILELMA' konulu anma pulumuzu ve ilk gün zarfımızı 29 Kasım'da tedavüle sunacağız. Aynı gün Tekirdağ PTT Müdürlüğü'nde 'Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı KIZILELMA 29.11.2026 TEKİRDAĞ' ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlanacak. Filatelik ürünlerimiz PTT iş yerlerimizde ve 'www.filateli.gov.tr' internet adresimizde satışa sunulacak."

Türkiye'nin ilk İnsansız Savaş Uçağı KIZILELMA'dan üçünün kabul testlerinin ardından hafta içi güvenlik güçlerinin envanterine girdiği de açıklanmıştı.