KIZILELMA'dan bir başarı daha

Bayraktar KIZILELMA, PT-3 prototipiyle orta irtifada sistem tanımlama ve performans testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı , test sürecine devam ediyor.

Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı.

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi.

Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

