Kızılelma İstanbul semalarında

TEKNOFEST-2023’e katılacak Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı, festivalin gerçekleştirileceği İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağının İstanbul semalarındaki görüntüsünü paylaştı.

Kızılelma İstanbul semalarında

Bayraktar Kızılelma, Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nin de bulunduğu Tekirdağ’daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan, TEKNOFEST 2023 çerçevesinde sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı’na havalandı.

Çorlu Atatürk Havalimanı’ndan saat 12.32’de uçuşa başlayan Bayraktar Kızılelma, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13.09’da başarıyla indi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı , Bayraktar Kızılelma’nın iniş yapmadan önce İstanbul semalarında süzülen anlarını paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...