KIZILELMA’nın üretim prototipinden ilk uçuş testi

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha geçildi.



Bayraktar KIZILELMA’nın TC-ÖZB3 kuyruk numaralı üçüncü prototipi ilk uçuş testini gerçekleştirdi.



Üretim prototipi olan Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne temmuz ayı içerisinde intikal ettirildi.



Burada prototip, önce emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçti. İlk uçuşa yaklaşılırken otomatik taksi testleri, koşu testleri ve teker kesme testleri başarıyla tamamlandı.