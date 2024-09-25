KIZILELMA’nın üretim prototipinden ilk uçuş testi

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipi, ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Test uçuşu sırasında, sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla yapıldı.

KIZILELMA’nın üretim prototipinden ilk uçuş testi

'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar 'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha geçildi.

Bayraktar KIZILELMA’nın TC-ÖZB3 kuyruk numaralı üçüncü prototipi ilk uçuş testini gerçekleştirdi.

Üretim prototipi olan Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne temmuz ayı içerisinde intikal ettirildi.

Burada prototip, önce emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçti. İlk uçuşa yaklaşılırken otomatik taksi testleri, koşu testleri ve teker kesme testleri başarıyla tamamlandı.

KIZILELMA’nın üretim prototipinden ilk uçuş testi - 1

Çorlu'da sabah saatlerinde icra edilen Bayraktar PT-3 ilk uçuş testini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri yönetti. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, “Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan üçüncü prototipi, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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