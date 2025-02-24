Kızılırmak buz tuttu

Sivas'ta kar yağışının durmasının ardından geçen hafta başlayan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde Nuri Demirağ Havalimanı bölgesinde ve Altınyayla ilçesinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 23 derece olarak ölçüldü.