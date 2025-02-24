Kızılırmak buz tuttu

Sivas'ta sabah hava sıcaklığı eksi 23 derece olarak ölçüldü. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı.

Kızılırmak buz tuttu

'ta kar yağışının durmasının ardından geçen hafta başlayan dalgası etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde Nuri Demirağ Havalimanı bölgesinde ve Altınyayla ilçesinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 23 derece olarak ölçüldü. 

Kızılırmak buz tuttu - 1

'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümünde yüzeyin buzla kaplandığı görüldü.

Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümünde nehrin yüzeyi tamamen donarken, Kesik Köprü civarında ise akışın olduğu ancak buz kütlelerinin oluştuğu görüldü.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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