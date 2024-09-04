Kızılırmak Deltası'nı kirleten otobüs şirketine yarım milyon lira ceza

Türkiye'nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Kızılırmak Deltası'nı besleyen nehre giren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira ceza kesildi.

Kızılırmak Deltası'nı kirleten otobüs şirketine yarım milyon lira ceza

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yalnızca gezi amaçlı turlar düzenlenen 'na yakın bir noktada şehirler arası yolcu otobüsü ile nehre girenleri yansıtan video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünce, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bafra Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede nehre otobüs ile giren, suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verenler, emniyet ve jandarma ekiplerince belirlendi. Bölgede yapılan incelemede aracın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında, nehre girerek çevreye zarar veren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı.

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