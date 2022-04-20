Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü

Ankara kara yolunda, hafif ticari aracın Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada sürücü Tahir Yılmaz ile eşi Buket Yılmaz hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 20.04.2022 - 19:06

Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü

Tahir Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Yılmaz ile otomobildeki eşi Buket Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma ekipleri sürdürüyor.

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