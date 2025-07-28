Kızılırmak'ta kaybolan gençten acı haber

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan 28 yaşındaki Ahmet Şimşek'in cansız bedeni bulundu.

Kızılırmak'ta kaybolan gençten acı haber

'in Gülşehir ilçesi Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak'a giren Ahmet Şimşek (28), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çalışmalar sonucu ulaştıkları Şimşek'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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