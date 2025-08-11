Kızılırmak'ta 17 yaşındaki Ramazan'ın cansız bedeni bulundu

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde önceki gün serpme ağ ile balık tutmak için bir arkadaşı ile beraber Kızılırmak’a giren 17 yaşındaki Ramazan Taş, dengesini kaybedip akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, Kızılırmak’ta arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucu bugün sabah saatlerinde Ramazan Taş'ın cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.