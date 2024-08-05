Kızılırmak’ta acı olay: Serinlemek için girdi, yaşamını yitirdi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri’nde akıntıya kapılarak boğuldu.

Kızılırmak’ta acı olay: Serinlemek için girdi, yaşamını yitirdi

’de serinlemek için Kızılırmak’a giren bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kaman’a bağlı İkizler köyünde meydana geldi.

İddiaya göre; Kahramanmaraş’tan arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir, Kızılırmak Nehri’nde serinlemek istedi.

Suya giren Özdemir, kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşının ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu Özdemir’in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Özdemir’in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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