Kızılırmak’ta balık ölümleri tekrar başladı

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta her yıl yaz döneminde balık ölümleri yaşanıyor. Irmağın Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümlerinde nehir akıntısında sürüklenen ölü balıklarda, morluk ve şişkinlik olduğu görüldü. Bazı bölümlerde ise ölü balıkların ağaçlara ve kayalıklara takıldığı gözlendi. Irmak kenarında balık ölümlerinden kaynaklandığı düşünülen kötü koku nedeniyle piknikçiler sudan uzakta ağaçlık alanlara kamp kurdu



