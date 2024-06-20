Kızılırmak’ta balık ölümleri tekrar başladı

Sivas'ta, Kızılırmak’ın Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümünde, her yıl yaz aylarında yaşanan balık ölümleri bu yıl da başladı.

Kızılırmak’ta balık ölümleri tekrar başladı

'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Karadeniz'e dökülen 'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta her yıl yaz döneminde ölümleri yaşanıyor. Irmağın Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümlerinde nehir akıntısında sürüklenen ölü balıklarda, morluk ve şişkinlik olduğu görüldü. Bazı bölümlerde ise ölü balıkların ağaçlara ve kayalıklara takıldığı gözlendi. Irmak kenarında balık ölümlerinden kaynaklandığı düşünülen kötü koku nedeniyle piknikçiler sudan uzakta ağaçlık alanlara kamp kurdu

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