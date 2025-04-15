Kızılırmak'ta fadlum etkisi: Bahar geldi, renk değişti
Sivas'ta Kızıldağ'ın etkelerinden doğan Kızılırmak Nehri, bahar aylarının gelmesiyle renk değiştirdi. Nehirin kızıllığına en çok katkıyı Fadlum Irmağı sağlıyor. Fadlum Irmağı'ndan nehre jips toprak taşınırken, oluşan renk katılımı drone görüntülendi.
Türkiye'de Sivas sınırlarından doğup, Karadeniz'e dökülen ve bin 355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak özellikle bahar aylarında kar erimesi ve yağmurların etkisi ile kızıllığa bürünüyor.
Taşıdığı toprak nedeni ile bu görüntüyü alan nehrin kızıllığına en çok katkıyı kent merkezinde birleşen kollarından Fadlum Irmağı sağlıyor.
Fadlum Irmağı'ndan gelen jips toprak taşınımı, kırmızı haliyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yakınında Kızılırmak'a katılıyor.
Drone ile de görüntülenen renk katılımı dikkat çekiyor.
ANA ETKEN JİPS KAYAÇLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, Kızılırmak sahasının jips ve demir mineralleri bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi.
Jipsin ana etken maddesinin kalsiyum sülfat olduğunu anlatan Kartal, "Çözüldüğünde, kırmızı rengi alır. Jipsin yoğun olduğu sahalar, kırmızı renkli topraklar olarak bilinir. İşte bu toprakların dönemsel yağışlarla birlikte özellikle bu Kızılırmak Havzası'na dereler vasıtasıyla taşınmasıyla suyun kırmızı hali almasına sebep oluyor." diye konuştu.
EROZYON UYARISI
Suyla giden toprağın erozyona uğradığını anlatan Dr. Fatih Kartal, şöyle devam etti:
"Toprak taşınımı, erozyon; kurak ve yarı kurak bölgeler için bir tehlikedir. Bunların yağmur ve yağışlarla göl ve barajlara taşınması, baraj ve göllerin ömrünü kısaltmaktadır. Ekolojik dengenin bozulmasında da büyük bir etken olmaktadır."
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