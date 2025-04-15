Kızılırmak'ta fadlum etkisi: Bahar geldi, renk değişti

Türkiye'de Sivas sınırlarından doğup, Karadeniz'e dökülen ve bin 355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak özellikle bahar aylarında kar erimesi ve yağmurların etkisi ile kızıllığa bürünüyor.

Taşıdığı toprak nedeni ile bu görüntüyü alan nehrin kızıllığına en çok katkıyı kent merkezinde birleşen kollarından Fadlum Irmağı sağlıyor.

Fadlum Irmağı'ndan gelen jips toprak taşınımı, kırmızı haliyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yakınında Kızılırmak'a katılıyor.

Drone ile de görüntülenen renk katılımı dikkat çekiyor.

