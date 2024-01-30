Kızına cinsel istismardan yargılanan baba hakkında karar

Kayseri’de 19 yaşındaki kızı B.F.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Şaban F. hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, Şaban F.’yi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kızına cinsel istismardan yargılanan baba hakkında karar
Cinsel istismar sanığı fırıncının cezası belli oldu

Cinsel istismar sanığı fırıncının cezası belli oldu

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’de kızına cinsel istismardan tutuklu bulunan Şaban F., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19 yaşındaki B.F., annesine babası Şaban F.’nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Ancak anne inanmayınca B.F. evi terk etti. Bir süre sonra B.F. annesine olaya ilişkin ses kaydı dinletti. Bunun üzerine eşi Şaban F.’den şikayetçi oldu.

18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kızına istismarda bulunduğu öne sürülen Şaban F. gözaltına alınıp tutuklandı.

Şaban F. hakkında suçundan dava açıldı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şaban F. hazır bulundu.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Şaban F., “İddia edilen eylemleri ben gerçekleştirmedim. Suçsuzum” dedi.

heyeti, sanık Şaban F.’yi, cinsel istismar suçundan 30 yıl hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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