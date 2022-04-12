Kızına "hadi atla işimi kolaylaştır" dediği iddia edilen babaya 20 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan olayda 4. kattaki balkondan aşağıya düşen A.Ş. önce park halinde bulunan bir otomobilin üstüne sonra da arabadan sekerek beton zemine düştü.

A.Ş.'nin polise, "babamın atla demesi üzerine atladım" diye ifade vermesinin ardından Haci Ş.'ye "intihara yönlendirerek kızını öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, baba Haci Ş. tutuklu bulunduğu Silivri 3 Nolu Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"OLAY NASIL OLDU BEN DE BİLMİYORUM"

Konfeksiyoncu olduğunu söyleyen 3 çocuk babası Haci Ş. savunmasında, "Kendi kızımı atacak bir şey yapmadım. Olay nasıl oldu inanın ben de bilmiyorum. Ben bir babayım, kızımı nasıl atarım. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kızımı atlarken görmedim. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" dedi.



Olay gecesinin sorulması üzerine baba Haci Ş. "Gece uyurken saat 22.00-23.00 sıralarında çocukların seslerine uyandım. Çocuklar tartışıyordu. Ben de kızdım. Kızım, küçük kızımla tartışıyordu. Kızımla aramda hiçbir sorun yoktur. Ailemi ve kızımı çok seviyorum" dedi.

"KIZIMI DÖVMEDİM"

Hakimin, "Kızını dövdün mü? Telefonunu kurcaladın mı? " sorusuna, sanık Haci Ş. "Kızımı dövmedim. Telefonunu alıp kurcalamadım. Daha sonra gidip tekrar uyudum. Sonradan kızımın balkondan düştüğünü öğrendim. Elim ayağım birbirine dolandı" diye cevap verdi.

Hakimin, kızının instagram hesabı ve arkadaşları yüzünden tartışma yaşadıklarını sorması üzerine ise sanık Haci Ş. "Kızımın erkek arkadaşlarıyla ilgili ve kızımın instagram hesabıyla ilgili aramızda bir tartışma geçmedi" yanıtını verdi.

Kızına "Hadi atlasana benim işimi kolaylaştırırsın" dediği de sorulan baba Haci Ş. "Bu şekilde sözler söylemedim. Suçsuzum" dedi.

Sanık Haci Ş. pencerede tespit edilen kan izinden ise bilgisinin olmadığını, eşinin ise banyoda olduğunu ifade ederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek "Ailesinin durumu perişandır. Küçük çocukları çalıştırmak zorunda kalıyorlar. İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyoruz" diyerek tahliyesini talep etti.



"BABAMIN ÇIKMASINI İSTİYORUM"



Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan mağdur A.Ş.'nin ifadesi ise psikolog eşliğinde alındı.

Mağdur A.Ş.'ye karakolda verdiği ifadesinde, "Babam, Instagram'daki erkek arkadaşlarımı gördüğünde bana kızdı. Buradan erkeklerle mi görüşüyorsun diyerek hakaret etti. Daha sonra bana vurmaya başladı. Babamın dayağından kaçmak için balkona çıktım. Babam da 'Atla işimi kolaylaştırırsın' dedi. Bunun üzerine kendimi balkondan aşağı bıraktım" şeklindeki sözleri soruldu.

Karakolda verdiği ifadesini hatırlamadığını belirten mağdur A.Ş., "Balkona hava almak için çıktım, dengem kayboldu ve düştüm. İlk ifademi kabul etmiyorum" dedi.

Babasından şikayetçi olmadığını söyleyen A.Ş., "O gece kardeşimle telefon yüzünden tartışıyorduk. Babam, 'Telefona bakma ders çalış' diyerek bana kızdı. Babamı seviyorum. Babamın çıkmasını istiyorum" dedi.



"OLAYIN EŞİMLE ALAKASI YOK"



Anne Hacer Ş. de olayın eşiyle alakası olmadığını öne sürerek "Kızım dengesini kaybedip düştü. Eşim kızıma kesinlikle vurmadı. Kızımın düştüğünü görünce balkonda çok sert bir şekilde elimle yüzüme vurmuştum. Balkonda tespit edilen kan benim kanım olabilir. Kızımın düştüğüne bizzat şahit oldum" diye konuştu.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI: ŞİKAYETÇİYİZ



Aile Bakanlığı avukatı ise tarafların ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek "Soruşturma aşamasındaki beyanlara itibar edilsin. Şikayetçiyiz" dedi.



POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENECEK



Mahkeme heyeti, mağdur ve kardeşinin ifadeleri yönünden psikoloğa raporunu sunması için süre verilmesine ve mağdur A.Ş.'nin ifadesini alan polis memurlarının tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Mağdur A.Ş.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek meydana gelen olayla ilgili kesin doktor raporunun düzenlenmesinin istenmesine de hükmeden heyet, sanık H.Ş.'nin tahliye talebini delillerin henüz toplanmamış olması, karartılması şüphesi olması, mevcut delil durumunu dikkate alarak reddetti. Duruşma ertelendi.



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