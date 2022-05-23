Kızına "hadi atla işimi kolaylaştır" diyen babaya tahliye

İstanbul Sultangazi'de kızına balkondan atlamasını söyleyen baba tahliye edildi.

Sultangazi'de 8 Ocak 2022'de kızı A.Ş.'yi dövdüğü ve şiddet sonucu evlerinin 4. katındaki balkonuna çıkan kızına ‘atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen sanık baba Haci Şahin'in 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Haci Şahin SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca mağdur A.Ş. ile müşteki Hacer Şahin de katıldı.

Duruşmada müşteki avukatı, önceki celse müvekkilinin şikayetini değiştirdiğini, şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve sanığın beraatını talep ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

‘’EVLADINA KIYACAK KADAR CANİ BİR BABA DEĞİLİM’’

Duruşmada esasa ilişkin son savunmasını yapan sanık Haci Şahin, ‘’Kızımı aşağı atmakla suçlanıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok, o benim canımdır, kanımdır. 15 yıllık evlilik hayatım var. Bu sürede eşime ve çocuklarıma tokat atmışlığım yok, evime ve aileme bağlıyım. Ben kötü bir baba olsam eşim ve çocuklarım ziyaretime gelmez. Evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum’’ dedi.

‘’ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEK KASTIYLA HAREKET ETMEMİŞTİR’’

Sanık avukatı ise savunmasında, tanık beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, ’’Mütalaaya katılmıyoruz, müvekkil çocuğunu öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Bir baba olarak çocuğunu terbiye etmek için tokat attığı varsayılsa bile öldürme kastı yoktur. Müvekkilin tahliyesini ve beraatını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

8 YIL HAPİS CE﻿​ZASINA ÇARPTIRILDI, TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Haci Şahin’i, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını da dikkate alarak, ‘cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.